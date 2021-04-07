При личном досмотре подозреваемого в кармане его куртки и спортивных брюк было обнаружено 65 свертков с порошкообразным веществом...

Оперативниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ППСП ОМВД России по району Некрасовка задержан подозреваемый в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.В результате проверочных мероприятий полицейские на Рождественской улице задержали безработного 25-летнего мужчину, у которого при личном досмотре в кармане куртки и спортивных брюк было обнаружено и изъято 65 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое было направлено на исследование, результаты которого показали, что в свертках находится наркотическое средство – мефедрон, общей массой около 70 граммов.Установлено, что наркотики задержанный приобрел у неизвестного лица с целью дальнейшего сбыта тайниковым способом.Следственным отделом территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Согласно действующему законодательству санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18