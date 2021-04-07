Противоправная деятельность преступной группы была пресечена в 2018 году.

В Коврове вынесли приговор в отношении участников ОПГ, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.По информации областного УМВД, противоправная деятельность была пресечена в 2018 году. В результате успешно проведенных оперативных мероприятий на территории Коврова оперативники изъяли из незаконного оборота 50 граммов наркотиков синтетического происхождения и свыше 20 граммов гашиша. По подозрению в причастности к противоправной деятельности правоохранители задержали молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет.Установлено, что фигуранты приобрели партию запрещенных веществ, после чего, разделив её на более мелкие, планировали сбыть наркозависимым. На территории города оперативные сотрудники обнаружили более 10 «тайников-закладок» с наркотическими средствами, общей массой более 16 граммов.Фигуранты приговорены к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.