В результате директору ООО «Агрегатор СпецТехники» внесено представление. Также руководителю грозит штраф.

Прокуратура завершила неудачного взрыва элеватора в Муроме, в результате которого . Обломки завалили теплотрассу и оборвали линию электропередач.Надзорное ведомство установило, что план работ прошёл экспертизу в Ростехнадзоре. Однако при подрыве часть конструкций изменила направление обвала из-за реакции утягивающих сил опрокидывающего момента центра масс одного из корпусов. Это и привело к повреждению трубопровода.В результате директору ООО «Агрегатор СпецТехники» внесено представление. Также в отношении руководителя возбуждено административное дело. Ему грозит штраф.Напомним, что 23 марта в городе проводились плановые работы по сооружений. В результате взрыва часть строений рухнула на теплосети и повредила их. «Владимиртеплогаз» временно подачу теплоносителя 10 тепловым пунктам.