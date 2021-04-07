Прокуроры завершили проверку действий взрывотехников в Муроме, из-за которых при сносе зданий элеватора оказалась повреждена теплосеть и оборваны провода ЛЭП. Напомним, это произошло в

Прокуроры завершили проверку действий взрывотехников в Муроме, из-за которых при сносе зданий элеватора оказалась повреждена теплосеть и оборваны провода ЛЭП. Напомним, это произошло в конце марта. Снос заброшенных зданий муромского элеватора пошел не по плану. Обломки завалили инженерные сети. В прокуратуре выяснили, что план подрывных работ прошел экспертизу в Ростехнадзоре. И все же взрывотехники предусмотрели