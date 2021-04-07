Столичные парламентарии приняли участие в заседании круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта О внесении изменений в Закон Российской Федерации О занятости населения в Российской Федерации (в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и развития рынка труда Российской Федерации

Столичные парламентарии приняли участие в заседании круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта О внесении изменений в Закон Российской Федерации О занятости населения в Российской Федерации (в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и развития рынка труда Российской Федерации)Секретарь Московского городского регионального отделения партии Единая Россия Андрей Метельский:Мы обсуждаем стратегически важную тему, которая так или иначе касается всей страны. Вопросы кадровой политики, формирования рынка труда и решения проблемы безработицы касаются всех, кто когда-либо искал работу, либо искал работников.Сегодня много разговоров о том, как пандемия коронавируса перепахала рынок труда. Вынужденный переход на дистанционные форматы, закрытие границ для иностранной рабочей силы, ограничения на массовые мероприятия – все это, безусловно, стало серьезным вызовом. Не случайно именно эти поправки в Трудовой кодекс Единая Россия разработала в первые же месяцы пандемии, добиваясь защиты прав работников. Но пандемия стала лишь поводом к началу большого диалога о реформе служб занятости. Действующий Закон О занятости населения в Российской Федерации был создан в 1991 году.Законопроект, который разработала Единая Россия по поручению Дмитрия Медведева, в феврале был представлен Президенту РФ Владимиру Путину и направлен на рассмотрение Государственной Думы ФС РФ.Ключевая идея проекта такова: передать полномочия региональных центров занятости на федеральный уровень. Объединение ресурсов под началом федерального центра позволяет решить важнейшую из задач: вернуть службам занятости возможность заниматься именно тем, для чего они созданы – искать людям работу.Важный параметр законопроекта – цифровизация работы по формированию рынка труда, в т.ч. на базе портала Работа в России. Этот шаг давно назрел. Это правильное направление развития, которое позволит видеть полную картину трудовых ресурсов в стране и влиять на нее. А также реализовать программы содействия занятости по всей стране, а не в отдельных регионах.Особенно важно, что наша с вами встреча будет иметь вполне определенные последствия. Идеи, которые мы с вами озвучим и зафиксируем, станут основой для поправок к первому и второму чтениям законопроекта, будут учтены в финальной редакции закона.Председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева, фракция партии Единая Россия:Сейчас на рынке труда происходят глобальные изменения, внедряются новации в части предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, поэтому очевидно, что назрела необходимость реформировать законодательство о занятости, которое устарело и не соответствует новым реалиям. Законопроект нацелен на решение задачи комплексной модернизации государственной службы занятости.Общероссийская база вакансий будет переформатирована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений Работа в России, наравне с очным приемом в законопроекте предлагается закрепить дистанционный формат предоставления услуг. Взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости также планируется осуществлять в электронной форме.Предполагается, что специалисты центров занятости населения окажут необходимое содействие гражданам в регистрации на портале государственных услуг для подачи заявления с использованием единой цифровой платформы при отсутствии учетной записи на портале госуслуг. Это чрезвычайно актуально для граждан, у которых по разным причинам отсутствует возможность воспользоваться современными информационными ресурсами. Внесение поправок, направленных на развитие механизма оказания государственных услуг в области содействия занятости в электронной форме, с использованием современных информационных технологий, представляется оправданным. Для трудоустройства граждан планируется перейти к индивидуальному подходу поиска вакансии для соискателя с учетом его реальных потребностей.Необходимо отметить, что Москва уже реализует данные задачи. В сентябре 2020 года Служба занятости населения Москвы разработала стратегию снижения уровня безработицы и повышения уровня трудоустройства. Реализуется проактивный подход к трудоустройству безработных: карьерные эксперты Службы занятости населения самостоятельно выходят на безработных граждан с предложением свободных вакансий.Кроме того, законопроектом предполагается предоставлять финансовое поощрение предпринимательской инициативы безработных при постановке на учет в качестве самозанятого.Надеюсь, что предлагаемые законопроектом нововведения будут способствовать реализации поручения Президента России: Помочь гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса, и восстановить занятость до уровня 2019 года. Сделать это нужно до конца 2021 года.Представитель Мосгордумы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, фракция партии Единая Россия (в Мосгордуме):Сегодняшний законопроект – следующий из этапов по актуализации всего законодательства о занятости. Важно создать сбалансированное правовое пространство, комфортное и для людей, и для работодателей, которое должно сохранить баланс интересов всех участников рынка труда. Для реализации этого необходимо сформировать основы нового единого рынка труда, которые отражены в законопроекте.Хочу начать с самого инструмента: общероссийской базы вакансий, которая станет открытой единой цифровой платформой Работа в России. Она сделает поиск новой работы максимально доступным: без очередей, не выходя из дома.Законопроектом предполагается, что инициатива будет реализована с помощью работодателей с численностью сотрудников более 25 человек и органов госвласти, которые обязаны будут размещать вакансии на сайте. Помимо основного инструмента в поиске работы, электронная платформа станет помощником для тех, кто хочет найти дополнительную работу. И в случае определенной отметки в заявлении потоки граждан будут разделены на тех, кто намерен зарегистрироваться как безработный, и тех, кто не намерен.Сразу отмечу, что наряду с расширением возможностей, расширяется и зона ответственности граждан, зарегистрировавшихся на портале. Например, неявка без уважительных причин на переговоры с работодателем, на обучение или в центр занятости будет признана отказом от поиска работы. Также в случае неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без уважительной причины размер стипендии уменьшается на 25% или выплата ее приостановится сроком на один месяц.Законопроектом также предусмотрено улучшение сервисов служб занятости. Например, предложено ввести норму, по которой граждане смогут проходить профессиональное переобучение не только по месту жительства, но и пребывания.В связи с многочисленными обращениями граждан мы выступаем за такую норму, как запрет предложения дважды одной и той же работы, а также профессионального обучения по программам подготовки, которые прописаны в законопроекте.Президент Торгово-промышленной палаты города Москвы Владимир Платонов:Предлагаемые поправки носят достаточно объемный характер. Они актуализируют ФЗ О занятости населения в Российской Федерации, приводя его в соответствие с современными тенденциями развития.Последний год показал, что уровень цифровизации напрямую связан с современным состоянием экономики и ее способностью противостоять коронакризису. Развитие единой цифровой платформы в системе госуслуг должно сделать решение проблемы безработицы более быстрым и оперативным. Также важно, что вводится раздел Ответственность за нарушение закона.МТПП объединяет юридических лиц, но нас не может не волновать проблема занятости, поскольку в любом бизнесе работают прежде всего люди. Из-за коронакризиса многие из них оказались без работы или на грани ее потери.У нас с 2019 года действует соглашение с Центром занятости населения Москвы. Надо объединять наши усилия. Мы охватываем огромное количество предпринимателей, которым тоже нужны хорошие специалисты и научные разработки. МТПП именно для этого и создана.Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев:Действующая в стране и столице система занятости населения небезосновательно считается одной из лучших в мире. Но это не означает, что она не должна совершенствоваться. В этом нас лишний раз убедила пандемия коронавируса, потребовавшая от федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления более глубокой координации действий, новых взглядов на возможности дополнительного образования и многое другое.Следующим шагом должно стать внедрение единой федеральной цифровой платформы в сфере занятости, которая должна обеспечить электронное межведомственное взаимодействие и, что очень важно, убрать пока еще имеющиеся межрегиональные барьеры и повысить мобильность нашего трудоспособного населения. Очевидно, что профсоюзы поддерживают эти новации и, соответственно, представленный законопроект. Но при этом настаивают: отдельные его положения нуждаются в дополнительной глубокой доработке.Во-первых, в документе фактически сохраняется норма по обязательной явке в службу занятости. Выплата пособий с одновременным снятием с учета в качестве безработного прекращается в случае длительной, более месяца, неявки безработного без уважительных причин в органы службы занятости. Эта норма, считают профсоюзы, совершенно не соответствует цифровой концепции законопроекта и должна быть изъята.Законопроект исключает полномочия определенного Правительством РФ органа исполнительной власти по утверждению перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Это фактически блокирует действия Правительства РФ по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в субъектах России.Третье: из перечня полномочий органов исполнительной власти субъекта РФ исключается надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения. Мы в свое время на уровне Российской Федерации добивались того, чтобы это было передано в региональное подчинение. И вдруг законопроект это отменяет и возвращает нас назад на несколько лет.Документом предлагается замена федеральных государственных стандартов, государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости населения стандартами, которые будут утверждаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом принципы и требования к этим стандартам законом не вводятся.У профсоюзов есть также вопросы относительно новой категории граждан, которые не могут быть признаны безработными. Так, согласно предлагаемой норме, граждане для регистрации их в качестве безработных обязаны сообщить информацию о выборе двух вариантов подходящей работы. Получается, что до того, как ты можешь быть зарегистрирован, ты должен в электронном виде представить подтверждение, что уже искал эту работу и получить соответствующий в электронном виде ответ. На наш взгляд, это не совсем верно с учетом той ситуации, в которой находится большинство людей. Это положение должно быть исключено.Есть также вопросы к нормам, предусматривающим возможности уменьшения размера стипендии на 25%, возможной ее невыплаты на срок до 1 месяца в случае неуспеваемости или нерегулярных посещений занятий гражданином. Мы считаем, что основания для ужесточения штрафных санкций для граждан, не явившихся в установленный срок, нецелесообразно и несвоевременно.Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева:Соблюдение государственных гарантий в сфере занятости населения и защита от безработицы – одни из основных факторов, влияющих на социальное самочувствие граждан.По данным, предоставленным Прокуратурой города Москвы, с января 2020 года по январь 2021 года в Москве признано безработными 308 148 человек, из них потеряли работу после 1 марта 2020 года 298 422 человека. Мэром и Правительством Москвы принимались и предпринимаются меры для поддержки безработных москвичей.Стоит отметить, что в современных реалиях граждане нередко оказываются без регистрации по месту жительства по независящим от них обстоятельствам. В таких условиях, лишившись работы, они не смогут реализовать свое право на защиту от безработицы. Таким образом, ситуация усугубляется, ставя такого человека в социально опасное положение.С учетом вносимых законодательных изменений по централизации в сфере занятости предлагаем ввести положения об оказании услуг гражданам в сфере занятости не по месту регистрации, а по месту их фактического проживания (по аналогии с оказанием медицинской помощи).Из общих предложений полагаем возможным обратить внимание разработчиков законопроекта на необходимость более полного и точного отражения в законопроекте вопросов трудоустройства инвалидов, в том числе на удаленную и дистанционную работу, а также более четко отразить в законопроекте актуальные аспекты состояния рынка труда. В частности, роль рекрутинговых организаций, кадровых агентств.Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция партии Единая Россия), Председатель правления региональной общественной организации инвалидов Стратегия Владимир Крупенников:Фракция партии Единая Россия в Государственной Думе считает этот законопроект одним из самых приоритетных и будет всячески его поддерживать. Огромное спасибо авторам законодательной инициативы за столь детальную проработку документа.Развитие сервисов поиска работы, цифровизация службы занятости и, как следствие, уменьшение количества справок, которые граждане обязаны предоставлять, – это, безусловно, неоспоримые плюсы данного законопроекта. Также считаю очень важным запуск механизмов внутренней трудовой миграции, которые позволят эффективно перераспределять трудовые потоки, обеспечивая работой прежде всего российских граждан. Очень важно, что в период кризиса, вызванного пандемией, именно российские граждане имеют приоритетную возможность трудоустроиться.Безусловно, крайне важной является поправка, которая уточняет возможности трудоустройства инвалидов. В период кризиса и здоровым людям не всегда легко найти работу, а для тех, кто из-за объективных ограничений зачастую может трудиться только дистанционно, поиск работы становится еще более сложной проблемой. Необходимо законодательно закрепить возможность для таких людей находить работу, полезную обществу.Все высказанные в ходе круглого стола предложения передам своим коллегам в Государственной Думе для дальнейшей проработки закона. Постараемся учесть все замечания ко второму чтению.Председатель РОО Объединение многодетных семей города Москвы Наталья Карпович:Реформа системы занятости, которая произошла в Москве, была очень значительная. Было введено много совершенно новых механизмов поддержки многодетных семей. Сейчас, когда я познакомилась с законопроектом, то увидела, что появляется единый инструмент поиска работы. Он очень хороший.Вместе с тем хотела бы, чтобы в законе была отражена ситуация, связанная с тем, что работодатель готов взять работника, имеющего детей. И здесь есть принципиальные моменты. Так, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, имеет право на бесплатную профориентацию и переобучение. При этом по предлагаемой норме ей надо будет предоставить 2 заявки на работу. Ни одна многодетная мама в этот критерий не уложится.Считаю также, что многодетная мама должна иметь право на бесплатное переобучение в период до достижения ребенком 7 лет, пока не приведет его в первый класс.Остаются вопросы будут ли в новом законе отражены такие понятия как самозанятость, социальный контракт? Это формы трудоустройства, которые как раз предложены семьям с детьми.Поддерживаю норму по регистрации статуса безработного не по месту прописки, а по месту пребывания.Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, фракция партии Единая Россия:В соответствии с Конституцией РФ всем гражданам нашей страны гарантировано право на труд и социальную защиту от безработицы. Правовые, экономические и организационные основы государственной политики по вопросам содействия занятости населения на сегодняшний день определены федеральным законом от 1991 года. С момента его принятия прошло почти тридцать лет. За это время существенно изменилась структура отечественного рынка труда. Поменялись технологии, в нашу жизнь навсегда пришла цифра, сделав многие процессы более удобными и быстрыми. В ногу со временем должны идти и органы государственной службы занятости, которые выполняют важнейшие для людей функции.В ходе круглого стала мы всесторонне обсудили проект соответствующего федерального закона. Документ, разработанный партией Единая Россия и внесенный на рассмотрение в Государственную Думу РФ, предполагает передачу полномочий в сфере занятости на федеральный уровень. Это создаст единые условия для получения качественных услуг по поиску работы и предоставлению трудовых гарантий для всех граждан нашей страны во всех регионах.Технически эта цель будет достигнута за счет внедрения электронной цифровой платформы Работа в России. Сервис существенно облегчит различные бюрократические процедуры по получению необходимых справок от граждан и работодателей онлайн, сделает более доступными дистанционные технологии трудоустройства, даст возможность соискателям видеть единый банк вакансий по всей стране, существенно расширит возможности по получению профессионального образования.Широкое общественное обсуждение данного закона, которое мы первыми начали на площадке партии Единая Россия, позволит учесть ряд замечаний к документу со стороны работников и работодателей, профсоюзов, профессионального и экспертного сообщества. В сфере особого внимания – учет интересов инвалидов, молодых специалистов, сотрудников предпенсионного возраста. Наша задача – выработать эффективные механизмы, которые будут стимулировать компании принимать на работу граждан, нуждающихся в особой поддержке, а также - создать условия, при которых работодателю было бы выгоднее брать на работу в первую очередь россиян, а не трудовых мигрантов.На основе прозвучавших сегодня замечаний партийная рабочая группа подготовит поправки, которые поступят на рассмотрение наших коллег из Государственной Думы ко второму чтению документа.