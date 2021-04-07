Участники ответят на 25 вопросов о Великой Отечественной войне, 5 из которых - о вкладе владимирцев в Победу.

Диктант Победы пройдет 29 апреля. Любой желающий сможет проверить свои знания как онлайн, так и очно. Участники ответят на 25 вопросов о Великой Отечественной войне, 5 из которых - о вкладе владимирцев в Победу. Диктант также напишет Владимир Киселев, секретарь регионального отделения "Единой России". По его словам, партия в свое время стала главным организатором диктанта и до сих пор им остается.Владимир Киселев, секретарь Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Друзья, стартовала регистрация желающих принять участие в "Диктанте Победы". Патриотическая акция будет проходить в третий раз. За два года она стала очень популярна. В 2019 году "Диктант Победы" проводился только во владимирской госуниверситете и ковровской академии. Участников было около 300, а в прошлом году было организовано около 60 площадок. Тестирование прошли более 2000 наших земляков. Уверен, в этом году нас будет еще больше»."Диктант Победы" не просто акция, он отстаивает историческую правду и формирует у детей и молодежи знания о Великой Отечественной войне, уверен Владимир Киселев. Предыдущий "Диктант Победы" переносили из-за коронавируса. Тогда победителями стали 5 участников, в том числе 94-летний ветеран Николай Матвеевич Щелконогов. К сожалению, его не стало в декабре прошлого года.