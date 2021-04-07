Когда продолжится реконструкция знаменитого дома купца Васильева в историческом ядре города Владимира?

Когда продолжится реконструкция знаменитого дома купца Васильева в историческом ядре города Владимира? И почему "паузой" уже недовольны жители? О судьбе памятника архитектуры регионального значения - Мария Платанюк.На стыке наследия и городской среды. На улице Гагарина (бывшей Царицынской) этот "спор" особенно очевиден. Часть и без того неширокого тротуара - в ограждениях. Знаменитый дом купца Васильева, в котором больше года назад началась долгожданная реконструкция, "диктует" свои правила. Но владимирцы жалуются: процесс затянулся и ходить по тротуару "с препятствиями" устали. Любовь Фёдоровна часто гуляет здесь с внуком.- Конечно, неудобно ходить людям. И с колясками, и без колясок. Хотелось бы, чтобы расчистили. Чтобы порядок навели.По словам пассажиров, неудобства - и для них. Из-за ограждений - проезжая часть "ещё ближе". Владимирцы вспоминают и "мартовские сводки ДТП". Автобус 5-ого маршрута вынесло с дороги прямо на остановку. Он снёс ограждение близ "васильевского дома". К счастью, никто не пострадал. Люди подчёркивают: места здесь действительно не хватает.- Безопасность на уровне границы. И общественный транспорт, и машины, и дети могут вырваться. Получается очень серьёзная ситуация.- Это лицо города. Ну, ребята, нужно ответственно к этому отнестись. Ладно, мы, местные жители. Туристы же всё это видят. Негатив определённый есть в этом. Будьте добры, возьмите на контроль и сделайте город красивым.У дома № 2 по улице Гагарина - статус объекта культурного наследия регионального значения. Второй и третий этажи - в муниципальной собственности. В начале 2020-ого эти "исторические метры" обрели "смелого" во всех смыслах арендатора. Им стала компания "А-Мега". Сейчас дверь, которая ведёт на верхние этажи, под замком. Арендатор "взял паузу".Прочная кладка, исторические своды, это арка дома купца Васильева - здания для Владимира знакового. Это одна из первых каменных построек губернской столицы, возведённая в конце 18-ого столетия. Дом был построен по регулярному плану, утверждённому императрицей Екатериной Великой.Долгое время верхние этажи архитектурного памятника фактически были заброшены. Эти кадры "Вести" сняли чуть больше года назад. Зияющие крыша и оконные проёмы, абсолютное запустение, и настоящие "авгиевы конюшни". Их расчищала компания-подрядчик из Костромы. Мусор из дома Васильева - его сбрасывали по ночам - вывозили самосвалами.Михаил Можаровский, замруководителя компании-подрядчика: «Я не считаю, что будут огромные проблемы по реставрации данного объекта. Единственное - предстоит дообследование этого дома, перекрытий второго этажа, третьего, чердачного перекрытия, которое находится не в очень хорошем состоянии».Постоянные протечки усугубляли состояние памятника. А потому противоаварийные работы начали с решения именно этой проблемы.Александр Карпилович, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Перечень работ очень обширен. Они начались в начале прошлого года. Затем грянула хрестоматийная пандемия и было приостановлено проведение ряда работ, но очень важно, что арендатор не отказывается ни от одного из обязательств, что очень важно - полностью приведена в порядок кровля».Сейчас дом Васильева не только сияет новенькой крышей. Как отмечают в администрации Владимира, проектировщики ведут "ревизию" фундамента. Усилены и стены здания-памятника. Но почему сейчас работы "на паузе"? В мэрии поясняют: в деле о судьбе дома купца Васильева арендатор и Госинспекция - "в режиме нормальной дискуссии". Госинспекция по охране объектов культурного наследия строго контролирует ситуацию на "архитектурном раритете". Начальник ведомства Михаил Иванов напоминает: ещё несколько лет назад суд обязал собственника провести комплекс противоаварийных и реставрационных работ. Ныне бремя охранных обязательств - на арендаторе. "Но если взялся за гуж, не говори, что не дюж". По словам Иванова, инспекция ждёт проекта реставрации. Задание было дано в январе. Выдано и разрешение на проведение исследований проектной организацией.Михаил Иванов, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области: «Мы не смогли выдать разрешение на работы, предлагаемые арендатором по ремонту, так как ремонт для нас - это работы малого характера. Они не позволяют полностью обеспечить сохранность памятника, естественно, это связано с дальнейшей эксплуатацией. Мы понимаем, что, проводя небольшой ремонт, безопасность здания, и соответственно, безопасность людей не будет обеспечена. Здесь нужно проводить исследования».Кстати, сейчас в Арбитражном суде арендатор обжалует решение Госинспекции об отказе в выдаче разрешения на проведение ремонтных работ. Несмотря на существующий "диалог"… Что касается "возвращения тротуара", в мэрии Владимира призывают горожан "понять и потерпеть".Александр Карпилович, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Не дай Бог, там что-то упадёт на голову пешехода или человека, ожидающего транспорт, это будет вообще непоправимая история. Так что давайте запасёмся терпением. Наша главная задача - восстановить здание»."Ускорения" процесса ждут и краеведы, и обычные владимирцы. Всё-таки - "лицо города". И опять же - уходит время. После согласования и экспертизы проекта, начнут, разумеется, с фасада. А вот заглянут ли за него? Дом купца Васильева с обратной стороны предстаёт в ещё более удручающем виде. В нескольких метрах от главных туристических маршрутов - настоящие "задворки истории".Мария Платанюк, Александр Чунаев, Семён Карпов"Вести-Владимир"