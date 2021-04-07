Когда продолжится реконструкция знаменитого дома купца Васильева в
историческом ядре города Владимира?
Когда продолжится реконструкция знаменитого дома купца Васильева в историческом ядре города Владимира? И почему "паузой" уже недовольны жители? О судьбе памятника архитектуры регионального значения - Мария Платанюк.
На стыке наследия и городской среды. На улице Гагарина (бывшей Царицынской) этот "спор" особенно очевиден. Часть и без того неширокого тротуара - в ограждениях. Знаменитый дом купца Васильева, в котором больше года назад началась долгожданная реконструкция, "диктует" свои правила. Но владимирцы жалуются: процесс затянулся и ходить по тротуару "с препятствиями" устали. Любовь Фёдоровна часто гуляет здесь с внуком.
- Конечно, неудобно ходить людям. И с колясками, и без колясок. Хотелось бы, чтобы расчистили. Чтобы порядок навели.
По словам пассажиров, неудобства - и для них. Из-за ограждений - проезжая часть "ещё ближе". Владимирцы вспоминают и "мартовские сводки ДТП". Автобус 5-ого маршрута вынесло с дороги прямо на остановку. Он снёс ограждение близ "васильевского дома". К счастью, никто не пострадал. Люди подчёркивают: места здесь действительно не хватает.
- Безопасность на уровне границы. И общественный транспорт, и машины, и дети могут вырваться. Получается очень серьёзная ситуация.
- Это лицо города. Ну, ребята, нужно ответственно к этому отнестись. Ладно, мы, местные жители. Туристы же всё это видят. Негатив определённый есть в этом. Будьте добры, возьмите на контроль и сделайте город красивым.
У дома № 2 по улице Гагарина - статус объекта культурного наследия регионального значения. Второй и третий этажи - в муниципальной собственности. В начале 2020-ого эти "исторические метры" обрели "смелого" во всех смыслах арендатора. Им стала компания "А-Мега". Сейчас дверь, которая ведёт на верхние этажи, под замком. Арендатор "взял паузу".
Прочная кладка, исторические своды, это арка дома купца Васильева - здания для Владимира знакового. Это одна из первых каменных построек губернской столицы, возведённая в конце 18-ого столетия. Дом был построен по регулярному плану, утверждённому императрицей Екатериной Великой.
Долгое время верхние этажи архитектурного памятника фактически были заброшены. Эти кадры "Вести" сняли чуть больше года назад. Зияющие крыша и оконные проёмы, абсолютное запустение, и настоящие "авгиевы конюшни". Их расчищала компания-подрядчик из Костромы. Мусор из дома Васильева - его сбрасывали по ночам - вывозили самосвалами.
Михаил Можаровский, замруководителя компании-подрядчика: «Я не считаю, что будут огромные проблемы по реставрации данного объекта. Единственное - предстоит дообследование этого дома, перекрытий второго этажа, третьего, чердачного перекрытия, которое находится не в очень хорошем состоянии».
Постоянные протечки усугубляли состояние памятника. А потому противоаварийные работы начали с решения именно этой проблемы.
Александр Карпилович, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Перечень работ очень обширен. Они начались в начале прошлого года. Затем грянула хрестоматийная пандемия и было приостановлено проведение ряда работ, но очень важно, что арендатор не отказывается ни от одного из обязательств, что очень важно - полностью приведена в порядок кровля».
Сейчас дом Васильева не только сияет новенькой крышей. Как отмечают в администрации Владимира, проектировщики ведут "ревизию" фундамента. Усилены и стены здания-памятника. Но почему сейчас работы "на паузе"? В мэрии поясняют: в деле о судьбе дома купца Васильева арендатор и Госинспекция - "в режиме нормальной дискуссии". Госинспекция по охране объектов культурного наследия строго контролирует ситуацию на "архитектурном раритете". Начальник ведомства Михаил Иванов напоминает: ещё несколько лет назад суд обязал собственника провести комплекс противоаварийных и реставрационных работ. Ныне бремя охранных обязательств - на арендаторе. "Но если взялся за гуж, не говори, что не дюж". По словам Иванова, инспекция ждёт проекта реставрации. Задание было дано в январе. Выдано и разрешение на проведение исследований проектной организацией.
Михаил Иванов, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области: «Мы не смогли выдать разрешение на работы, предлагаемые арендатором по ремонту, так как ремонт для нас - это работы малого характера. Они не позволяют полностью обеспечить сохранность памятника, естественно, это связано с дальнейшей эксплуатацией. Мы понимаем, что, проводя небольшой ремонт, безопасность здания, и соответственно, безопасность людей не будет обеспечена. Здесь нужно проводить исследования».
Кстати, сейчас в Арбитражном суде арендатор обжалует решение Госинспекции об отказе в выдаче разрешения на проведение ремонтных работ. Несмотря на существующий "диалог"… Что касается "возвращения тротуара", в мэрии Владимира призывают горожан "понять и потерпеть".
Александр Карпилович, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Не дай Бог, там что-то упадёт на голову пешехода или человека, ожидающего транспорт, это будет вообще непоправимая история. Так что давайте запасёмся терпением. Наша главная задача - восстановить здание».
"Ускорения" процесса ждут и краеведы, и обычные владимирцы. Всё-таки - "лицо города". И опять же - уходит время. После согласования и экспертизы проекта, начнут, разумеется, с фасада. А вот заглянут ли за него? Дом купца Васильева с обратной стороны предстаёт в ещё более удручающем виде. В нескольких метрах от главных туристических маршрутов - настоящие "задворки истории".
Мария Платанюк, Александр Чунаев, Семён Карпов
"Вести-Владимир"