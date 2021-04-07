Когда продолжится реконструкция знаменитого дома купца Васильева в историческом ядре города Владимира? Работы поставлены на паузу.

Когда продолжится реконструкция знаменитого дома купца Васильева в историческом ядре города Владимира? Работы "поставлены на паузу".Напомним, дом купца Васильева на улице Гагарина- бывшей Царицынской- памятник архитектуры регионального значения. Два его верхних этажа заброшены уже несколько лет. Этот дом- одна из первых каменных построек губернской столицы конца 18-ого столетия, возведённых по регулярному плану, утверждённому Екатериной Второй. В начале прошлого года исторический дом , наконец, обрёл смелого арендатора. Им стала компания "А-Мега". Расчищены горы мусора, отремонтирована кровля. Укреплена одна из несущих стен. Но дальнейших работ на объекте не ведётся. Вот уже много месяцев небольшой по площади тротуар закрывают ограждения. По словам владимирцев, они фактически "лишены" нормальной остановки. Места пассажирам не хватает.Ольга, жительница Владимира:- Конечно, не хватает. Причём, это уже длится давно. Зима такая была.. И нужно всё качественно сделать. Всё-таки центр города. Это не очень хорошо.Андрей Мальцев, житель Владимира:- Это небезопасно. Проезжая часть рядом. Во -вторых весна началась. Лужи и прочее. Это всё создаёт неудобства определённые. И действительно, всё это очень долго делается.Почему в администрации областного центра просят владимирцев "подождать"? Какое бремя охранных обязательств по содержанию объекта культурного наследия взял на себя арендатор? Как оценивает ситуацию Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия? И каким может быть профиль "дома с историей"?Все подробности- в специальном репортаже Марии Платанюк уже в выпуске в 14.30.