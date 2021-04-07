Трагичный и одновременно ироничный случай произошёл на днях в Тольятти. Местную жительницу насмерть раздавило упавшей надгробной плитой. По данным следователей, женщина пришла на ..

Трагичный и одновременно ироничный случай произошёл на днях в Тольятти. Местную жительницу насмерть раздавило упавшей надгробной плитой.По данным следователей, женщина пришла на кладбище, чтобы прибраться на одной из могил. В какой-то момент на неё свалился каменный памятник. После того, как её нашли, на место происшествия были вызваны врачи, но им осталось лишь констатировать смерть. В настоящее время правоохранители выясняют, была ли кончина жительницы несчастным случаем или кто-то использовал надгробие как орудие убийства, сообщает