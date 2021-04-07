Сбер и «Ростелеком» договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента «Ростелекома»

Сбер и «Ростелеком» договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента «Ростелекома» Михаила Осеевского и президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие — ООО «Цифровые технологии идентификации». Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для