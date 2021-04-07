В гости к полицейским в ЦПП ГУ МВД России по г. Москве были приглашены учащиеся третьего класса общеобразовательной школы для познания азов профессии полицейского...

В Центре профессиональной подготовки прошла экскурсия для учащихся третьего класса ГБОУ школы № 2098 им. героя Советского Союза Л.М. Доватора.В гости к полицейским в ЦПП ГУ МВД России по г. Москве были приглашены учащиеся третьего класса общеобразовательной школы для познания азов профессии полицейского.Встречи в формате профориентационных занятий стали уже традицией Центра. Сотрудники органов внутренних дел, проходящие первоначальную подготовку, всегда готовы поделиться уже накопленными знаниями и практическим опытом с любопытными школьниками. Каждое посещение ЦПП проходит ярко и зрелищно, а все занятия вызывают у приглашенных гостей восторг.Встретил школьников заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов, который и провел вводное занятие для ребят в актовом зале Центра. Присутствующим рассказали в интерактивном формате о сотрудниках полиции, о всех сложностях службы, с которыми приходится сталкиваться ежедневно, о правонарушителях и соблюдении законов РФ. Многие школьники активно вступали в беседу и задавали грамотные вопросы, несмотря на столь юный возраст.Немало интересного учащиеся узнали во время занятия по знакомству с огнестрельным оружием. Ребятам продемонстрировали учебный пистолет Макарова и АКС-74У. Преподаватели ЦПП рассказали о мерах безопасности при обращении с оружием, показали, из каких частей состоит оружие, а после даже дали ребятам поработать с ним. Под чутким руководством начальника Цикла огневой подготовки капитана полиции Василия Федорова третьеклассники отработали правила прицельного выстрела. Неописуемый восторг читался в глазах гостей, ведь для них такого рода занятия проводятся впервые.Далее ребят познакомили с физической подготовкой сотрудников полиции и предложили им присоединиться к занятию, на что ребята с удовольствием откликнулись. Учащиеся отрабатывали методику задержания и изучали несколько боевых приемов борьбы. Спортивные ребята сразу же направились к экспертам-криминалистам, где их уже ждали преподаватели Цикла криминалистики и специальной техники. Зайдя в аудиторию, ребята с невероятным интересом окунулись в новую для них дисциплину: узнали, что хранится в унифицированном криминалистическом чемодане; что такое следы и как они изымаются на месте преступления. В завершение занятия ребята дактилоскопировали друг друга, а дактокарты со своими следами пальцев рук забрали с собой.Завершился день на базе ЦПП ГУ МВД России по г. Москве для «юных сотрудников» в комнате истории. Немало интересного присутствующие узнали об истории Центра, о его основных целях и задачах. Активные и жизнерадостные ребята поблагодарили сотрудников полиции за такую уникальную возможность почувствовать себя в роли настоящего сотрудника ОВД и, конечно же, за такой насыщенный день и приобретенный опыт вне школьной скамьи.