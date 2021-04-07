Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы.Установлено, что не позднее 2017 года на территории города Москвы злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало под видом брокерской компании. От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке.Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы, размещенной в сети Интернет, распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций. Они привлекали клиентов, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались.В ходе обысков, проведенных по адресам проживания руководителей компании, обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка по действиям для уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тысяч долларов в неделю.СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности заключены под стражу», - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк