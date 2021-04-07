В соцсети попало видео, на котором водители трех внедорожников помогают автобусу выехать на дорогу.

В соцсети попало видео, на котором водители трех внедорожников помогают автобусу выехать на дорогу.ЧП произошло за зданием Палат Владимиро-Суздальского музея-заповедника накануне. На видео обратили внимание и в мэрии. Там отметили, что парковка для большегрузного транспорта в этом месте запрещена. Для туристических автобусов организованы места в центре Владимира, также они могут высаживать туристов на Музейной. Там и должен был припарковаться водитель. Как уточнили в пресс-службе музея, хотя в составе группы были люди с ограниченными возможностями, тем не менее дойти до Успенского собора они могли самостоятельно. Поэтому шлагбаум для них и не открыли.Видео группы