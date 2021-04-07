Убийцу нашли по отпечаткам пальцев.

В Александрове 37-летний мужчина до смерти забил своего собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Подозреваемый вместе с товарищем распивали спиртное. Как водится, они поссорились. В результате конфликта, который произошёл 27 марта, обвиняемый избил жертву и бросил умирать.Он покинул квартиру, а труп пострадавшего через несколько дней обнаружили родственники.На месте преступления остались отпечатки пальцев рук душегуба. По этим «следам» его и нашли. Задержанный признал свою вину и раскаялся.Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.