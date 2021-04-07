Обвиняемый распивал с другом спиртные напитки. По пьяной лавочке они поссорились. Закончилось застолье трагедией. Региональный Следком рассказывает об очередной смерти по неосторожности

Обвиняемый распивал с другом спиртные напитки. По пьяной лавочке они поссорились. Закончилось застолье трагедией. Региональный Следком рассказывает об очередной смерти по неосторожности из-за излишне выпитого алкоголя. Эта история произошла совсем недавно – 27 марта 2021 года. По версии следствия, 37-летний обвиняемый вместе со своим другом распивал в квартире спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами