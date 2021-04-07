Металлические листы почти на 200 килограммов были украдены с дачного участка в Гусь-Хрустальном. В этом преступлении обвинили двух мужчин 31-го года и 37-ми лет. Как установили сотрудники

Металлические листы почти на 200 килограммов были украдены с дачного участка в Гусь-Хрустальном. В этом преступлении обвинили двух мужчин 31-го года и 37-ми лет. Как установили сотрудники полиции, в ноябре прошлого года злоумышленники проникли на дачный участок. Хозяев дома не было. Похитители загрузили металл на автомобиль и скрылись. Полицейские провели расследование и нашли злоумышленников. Они