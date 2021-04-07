Сообщение о пожаре огнеборцы получили после полуночи 7 апреля. ЧП произошло в селе Есиплево Кольчугинского района. Частный дом полыхал по всей площади. Огнеборцы не дали пламени

Сообщение о пожаре огнеборцы получили после полуночи 7 апреля. ЧП произошло в селе Есиплево Кольчугинского района. Частный дом полыхал по всей площади. Огнеборцы не дали пламени распространиться на соседнюю баню и ликвидировали возгорание на 30 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 5 человек и 2 спецмашины. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС. Фото МЧС области.