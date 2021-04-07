Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

В Кольчугинском районе полностью сгорел частный дом. Об этом сообщили в МЧС по Владимирской области.В 00:34 7 апреля в ведомство поступило сообщение о пожаре. В селе Есиплево Кольчугинского района на улице 1-ой Молодёжной горел частный жилой дом.Из-за позднего сообщения, на момент прибытия пожарных он полыхал по всей площади. Спасатели не дали огню распространиться на баню и потушили пламя на площади 30 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава.