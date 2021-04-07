На скамье подсудимых оказались молодые люди от 21 до 23 лет.

В Коврове за торговлю наркотиками семерых членов банды приговорили к разным срокам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.Членов ОПГ обвиняли в покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ в крупном размере. Фигуранты купили партию наркотиков, которую расфасовали на более мелкие и пытались продать при помощи закладок. Полицейские обнаружили 10 тайников, в которых хранилось более 16 граммов.Сотрудники правопорядка изъяли у группировки более 70 граммов наркотиков. На скамье подсудимых оказались молодые люди от 21 до 23 лет.В результате все участники банды получили сроки от 4 до 8 лет.