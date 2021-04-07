Нарушение выявил региональный Россельхознадзор.

Во Владимирской области Россельхознадзор выявил факт поставки 360 просроченных куриныц яиц в Ковровский транспортный колледж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Предприниматель оформил сопроводительные документы на партию товара, срок годности которого истёк. В учреждении погасили электронное ветеринарное свидетельство, что подтверждает факт получения продуктов питания.В результате в отношении бизнесмена возбуждены административные дела. Теперь ему грозит крупный штраф – от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения он может лишиться регистрации в ФГИС «Меркурий» на длительное время.