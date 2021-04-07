Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. В МЧС предупреждают о непогоде 8 апреля. Тревожное ведомство ссылается на Владимирский центр по гидрометеорологии. Сильный ветер может

Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. В МЧС предупреждают о непогоде 8 апреля. Тревожное ведомство ссылается на Владимирский центр по гидрометеорологии. Сильный ветер может повалить деревья и оборвать линии электропередач, снести слабоукрепленные рекламные конструкции. Жителям рекомендуют не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.