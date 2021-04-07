В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли свыше 2 тысяч единиц парфюмированной продукции и около 15 тысяч единиц поддельных косметических товаров в упаковках с маркировкой различных премиум-брендов...

«Тушинский районный суд г. Москвы вынес приговор фигурантам уголовного дела о незаконном использовании товарного знака», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В марте 2020 года в ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции установили, что на территории округа неизвестные лица реализуют поддельную косметику известных брендов премиум-класса.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих, а также гражданина РФ в возрасте от 32 до 46 лет.В ходе обысков в офисе и на складе оперативники обнаружили и изъяли свыше 2 тысяч единиц парфюмированной продукции и около 15 тысяч единиц поддельных косметических товаров в упаковках с маркировкой различных премиум-брендов. Согласно проведенному исследованию вся изъятая продукция является контрафактной. Правообладателю причинен ущерб на общую сумму более 50 млн рублей. Кроме того, в ходе обыска были изъяты банковские карты, имеющие доказательное значение для уголовного дела.Следователем УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В январе 2021 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.В настоящее время Тушинский районный суд г. Москвы признал троих фигурантов виновными и назначил им наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей каждому и взыскания в пользу правообладателей свыше 54 млн рублей.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56