Россиянам не нужно будет менять паспорта, если предусматривающий изменения в последнюю страницу документа законопроект одобрят. Об этом сообщили в МВД.

В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется, — отметили в ведомстве.Ранее МВД России подготовило законопроект, предполагающий изменения на последней странице паспорта. В текст памятки на 20-й странице могут внести напоминание о том, что паспорт — это основной документ гражданина, им обязаны владеть все россияне, достигшие 14 лет. Также там появится информация о возможности внесения в документ отметок о группе крови и резус-факторе владельца и о причинах, по которым паспорт может быть признан недействительным.Кроме того, изменения касаются подачи заявления на оформление нового паспорта. Так, согласно законопроекту, паспорт останется действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста.В марте был опубликован проект указа президента о внедрении в России электронных паспортов. В нем говорится, что жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года. А по всей России электронные паспорта начнут внедрять не позднее 1 июля 2023 года.