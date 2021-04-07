Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин уличил президента Украины Владимира Зеленского в желании узурпировать власть.

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин уличил президента Украины Владимира Зеленского в желании узурпировать власть.Политик раскритиковал запрет на вещание трех оппозиционных телеканалов. В начале февраля украинский лидер заблокировал работу "112 Украина", NewsOne и ZIK якобы для защиты национальной безопасности. По мнению Кузьмина, власти пытаются таким образом уничтожить свободу на выражение взглядов.Депутат также напомнил о давлении Киева на некоторые партии. Президент ввел санкции против одного из лидеров фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. Кузьмин подчеркнул, что Зеленский этими решениями наступает на права украинских граждан."Запрет партий, как и запрет телеканалов, – это действия президента, направленные на узурпацию власти в стране", – отметил депутат Рады.Кузьмин заявил, что захват власти происходит "в интересах западного капитала". Политик пояснил, что США и Европа хотят разграбить национальные богатства и использовать Украину как оружие в борьбе с Россией. Депутат призвал народ оказать сопротивление нынешнему режиму.Ранее сообщил, что вступление Украины в НАТО поможет остановить боевые действия в Донбассе. Президент попросил Альянс расширить присутствие в Черноморском регионе. По его словам, это должно стать важным фактором в сдерживании "агрессора" России.Заявление главы государства прокомментировал военный эксперт Алексей Подберезкин. Он рассказал, что Владимир Зеленский заискивает перед Западом и пытается "".