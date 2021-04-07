Основная цель операции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.

В рамках акции «Дети России-2021» полицейские совместно с представителями общественных советов проводят тематические встречи со школьниками Владимирской области. Накануне в Вязниковском районе состоялась встреча, ключевой темой которой стала профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.Обращаясь к ребятам, сотрудники полиции напомнили об ответственности, предусмотренной законодателем для несовершеннолетних, уличенных в причастности к противоправной деятельности. Полицейские проинформировали о возможности и необходимости сообщать в полицию обо всех ставших известными фактах незаконного оборота наркотиков и напомнили номера телефонов доверия.Поддерживая беседу, общественники предостерегли школьников, напомнив, что немедицинское потребление наркотических и психотропных препаратов негативно влияет на здоровье и может иметь необратимые последствия.Члены общественного совета призвали с осторожность относиться к предложениям быстрого заработка, поступающего от незнакомых лиц в сети Интернет.Правоохранители и общественники акцентировали внимание на важности ведения здорового образа жизни, занятиях спортом и увлечениях, которые приносят пользу, а не вред.