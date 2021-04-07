В Гороховце решено снять понтонный мост, соединяющий город со Знаменским монастырём.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области, полковник Пётр Денисов провёл пресс-конференцию, на которой обсуждалась паводковая обстановка в регионе.К 7 апреля в ведомство поступило сообщение о подтоплении пешеходного моста через Каменку в Суздале, в районе дома №59 по улице Покровской.Пётр Николаевич отметил, что сооружение используется в туристических целях. Основной пешеходный мост расположен в 500 метрах выше по течению.В Гороховце решено снять понтонный мост, соединяющий город со Знаменским монастырём.«Максимальный подъём уровня воды в Клязьме прогнозируется на третью декаду апреля, в Оке – на начало мая», - уточнил замначальника.Напомним, что на контроле МЧС находится ситуация с моста на реке Колокша. К 8 апреля ожидается освобождение объекта от воды. Также понтонный мост через Клязьму, расположенный вблизи Вязников.Ежедневный мониторинг половодья продолжается.