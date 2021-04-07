Проход по нему закрыт, сообщили в администрации города.

Уровень воды в реке Каменка в городе Суздале продолжает повышаться. В результате этого пешеходный мост через реку Каменка в районе улицы Покровская оказался полностью затопленным. Проход по нему закрыт, сообщили в администрации города.По данным регионального МЧС, 7 апреля поступило сообщение о подтоплении пешеходного моста через Каменку в городе Суздале, в районе дома №59 по ул. Покровская. Данный мост используется в целях прохода туристических групп в летний период, основной пешеходный мост находится на расстоянии 500 метров выше по течению.