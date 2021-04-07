Сидят два парня (А и Б) в кинотеатре и ждут начала фильма. Тут перед ними садится здоровый лысый мужик.
А ехидно улыбаясь Б, говорит:
- Спорим на полтинник, что ты не сможешь шлепнуть его по лысиние!
Б, немного подумав:
- А вот и смогу!
Ну поспорили. Б, не медля, шлепает лысого мужика по башке.Тот оглядывается, типа ""че такое""?
Б сразу же:
- Б*я Леха!! Скоко лет скоко зим! Где проподал?
Лысый говорит:
- Какой на хер Леха, вы перепутали!
Проходит несколько минут и А опять:
- Слабо второй раз шлепнуть? Спорим на сотку?
- Спорим.
Лысый уже озверев, оборачивается.
- Б*я Леха, че ты прдуриваешся? Мало что ты побрился, еще меня не узнаешь!
Лысый поднимается и идет на передние ряды, чтобы не беспокоили эти уроды.
Проходит еще несколько минут, А опят
еще анекдот!