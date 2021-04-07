Без связи с большой землей в Заречной зоне остались порядка 700 человек. Для безаварийного прохождения половодья в Вязниках пришлось снять понтонный мост через Клязьму. Он соединял город с

Без связи с большой землей в Заречной зоне остались порядка 700 человек. Для безаварийного прохождения половодья в Вязниках пришлось снять понтонный мост через Клязьму. Он соединял город с Заречной зоной, в которой находится 16 населенных пунктов. Напомним, ранее эту переправу перевели в пешеходный режим. Теперь же попасть на большую землю жители Заречья могут только на