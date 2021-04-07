Глубина русской души – в произведениях искусства. Во Владимире открылась выставка-размышление художника Кабана-Петрова. Она называется “Отсутствие”. Как поясняет сам художник, речь

Глубина русской души – в произведениях искусства. Во Владимире открылась выставка-размышление художника Кабана-Петрова. Она называется “Отсутствие”. Как поясняет сам художник, речь об отсутствии человека на родной земле. Возможно, поэтому, самые глухие деревеньки и сёла, разрушенные церквушки и заброшенные дома заставляют путешественников остановиться и задуматься. Отдельное место на выставке занимают работы из серии “Окна”. В них