В этот день началось строительство Успенского собора - он был возведён по заказу Андрея Боголюбского. При нём были построены и другие шедевры архитектуры - Золотые ворота, Дмитриевский собор, Покрова на Нерли.

В этот день началось строительство Успенского собора - он был возведён по заказу Андрея Боголюбского. При нём были построены и другие шедевры архитектуры - Золотые ворота, Дмитриевский собор, Покрова на Нерли. При Андрее Боголюбском город расцвёл в полную силу - вспомним страницы жизни великого князя.Духовная реликвия национального масштаба. Боголюбская икона Божией матери. 1155-ый год. Чудотворный образ, написанный по повелению Андрея Боголюбского в память о чудесном событии. Явлении ему Богородицы. Именно на этом месте князь основал свою резиденцию.Икона- изображение Богородицы в рост. В молении перед Господом. С 1992-ого года первообраз находился в Успенском Княгинином монастыре, с 2009-ого - во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Состояние Боголюбской было катастрофическим. Спасти святыню удалось реставраторам центра имени Грабаря. Открыт лик 12-ого века. Работы велись несколько лет. Сейчас икона хранится в отдельном помещении с особым температурно-влажностным режимом. Продолжается мониторинг. К Боголюбской те, кто побеждает время, обращались неоднократно. А впервые - в 1918-ом.Александр Горматюк, художник-реставратор высшей категории, сотрудник Центра имени академика Грабаря:- Тогда же ставился вопрос о том, чтобы увидеть живопись XII века, но реставраторы тогда ограничились, в основном, укреплением и фиксацией тех слоёв, которые сохранились. И с тех пор к этой работе возвращались несколько поколений реставраторов нашего центра".Андрей Боголюбский- сын князя Юрия Дмитриевича Долгорукого и половецкой княжны Анны, дочери хана Аепы. Успенский собор, Золотые ворота, "белая лебедь"- церковь Покрова-на Нерли. Все эти белокаменные шедевры возведены в годы правления Андрея Боголюбского. Как говорят историки, для владимирской земли, Боголюбский , пожалуй, "главный князь", без которого не было бы великого наследия. При Андрее Боголюбском политический центр Руси переместился из Киева во Владимир. А Владимиро-Суздальское княжество стало сильнейшим.Андрей Тихонов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ВлГУ:- Андрей Боголюбский, в чём фактически его роль состоит? В том, что он заложил тот тип государственности в наших землях, который впоследствии переняла Москва, а потом и Петербург. Этот тип государства- самодержавная монархия. Со всеми ее плюсами и минусами.Усиление княжеской власти стало причиной конфликта князя Андрея с видными боярами. Великий князь был убит в ночь на 29 июня 1174 -ого года. Гибель Андрея Боголюбского подробно описана в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. А произошла жестокая расправа здесь, в Боголюбове, в резиденции великого князя. До наших дней весь белокаменный комплекс не сохранился. Только небольшой его фрагмент. Именно здесь, в башне, заговорщики настигли уже истекающего кровью князя.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Эта трагедия произошла в спальне дворца, до нашего времени он не сохранился, но сохранилась башня с переходом. Андрей Боголюбский , будучи очень сильным и крепким человеком, несмотря на многочисленные ранения, в темноте, он сумел скрыться от своих преследователей, они посчитали его убитым. И он спустился по винтовой лестнице и спрятался в нише башни, но зажгли факелы, увидели кровавый след, и по этому кровавому следу нашли князя Андрея.))А эта находка, сделанная в Переславле-Залесском в 2015-ом году, при реставрации Спасо-Преображенского собора, стала исторической сенсацией. На южной апсиде (стены храма отмывались водой под давлением) был обнаружен список имен 20 заговорщиков и краткое описание убийства Боголюбского. Текст написан в две колонки, обнесенные рамкой. Надпись в правом столбце удалось прочесть.«Месяца июня 29 убиен бысть князь Андрей своими паробкы (слугами), ему вечная память, а сим (заговорщикам) — вечная мука».Список нашли московские эпиграфисты Алексей Гиппиус и Савва Михеев. Первые три имени в списке были известны и ранее. По летописным свидетельствам убийцами князя были его зять - Петр Кучков, братья Кучковичи - Амбал и Яким. Впервые звучат и другие имена - Ивка, Петрко и Стырята ( возможно это прозвище- от слова "стырь"- кормило, рулевое колесо или же от прилагательного «настырный"). К месту гибели святого благоверного князя и сегодня стекаются тысячи паломников. Тело властелина Северо-Восточной Руси было захоронено под сводами Успенского собора. В веке 20-ом после многочисленных исследований мощи вернули. Это произошло в марте 1987-ого.Вероломных слуг князя кара всё-таки настигла. Они были найдены и казнены в декабре 1175-ого года по приказу брата Боголюбского - князя Михаила Юрьевича.По одной из версий, текст в Переславле мог быть высечен в назидание потомкам. И делали это на стенах главных храмов. На сегодня этот список на белом камне- древнейший датированный памятник письменности Северо-Восточной Руси.Мария Платанюк "Вести-Владимир".