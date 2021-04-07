На его строительство потрачено почти 97 млн рублей.

В Александровском районе Владимирской области 7 апреля состоялось торжественное открытие спорткомплекса в посёлке Балакирево. На его строительство потрачено почти 97 млн рублей.ФОК состоит из универсального спортзала для игровых видов спорта, художественной гимнастики и единоборств, тренажёрного зала, медицинского кабинета и административно-бытовых помещений.На открытии объекта присутствовал глава региона Владимир Сипягин.«Пусть для всех жителей Балакирево новый ФОК станет источником отличного настроения, бодрости, силы, красоты и здоровья», – подчеркнул губернатор в своём выступлении.Он также отметил, что регион не собирается останавливаться на достигнутом. На очереди – возведение на 3500 мест в областном центре.Справочно:в 2020 году введены в эксплуатацию спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном, мини-стадион в Коврове, три спортплощадки в посёлке Красное Эхо, селе Новое и деревне Бараки. Построен ФОК открытого типа в парке «Добросельский» во Владимире, а также четыре площадки для сдачи ГТО в Киржачском, Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах.