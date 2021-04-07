Жители областного центра активно планируют поездки на майские праздники, летний отпуск и даже на осенний сезон, рассказала владелица владимирской турфирмы. За время коронавирусных

Жители областного центра активно планируют поездки на майские праздники, летний отпуск и даже на осенний сезон, рассказала владелица владимирской турфирмы. За время коронавирусных ограничений люди истосковались по путешествиям. Маргарита Махрова, 6 канал В апреле 2020 года нельзя было не то что в отпуск уехать, из дома выходили только по необходимости. Действовал режим самоизоляции. Сейчас коронавирусные