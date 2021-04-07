На фото видно, что автобус был припаркован в нескольких метрах от обрыва и вполне мог рухнуть с него.

В центре Владимира 6 апреля в грязи застрял туристический автобус, перевозивший инвалидов. Машина увязла на обочине возле Палат Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Водитель обратился за помощью через социальные сети в паблике ». Владимирцы откликнулись. В результате транспортное средство вытаскивали при помощи двух автомобилей - «Range Rover» и «Mitsubishi».На фото видно, что автобус был припаркован в нескольких метрах от обрыва и вполне мог рухнуть с него.