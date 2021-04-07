Владимирцы хотят работать и активнее ходят на собеседования. На учёте в службе занятости населения сейчас стоят около 3 700 жителей города. Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в

Владимирцы хотят работать и активнее ходят на собеседования. На учёте в службе занятости населения сейчас стоят около 3 700 жителей города. Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в кадровый центр, более 80 процентов. Основные требования, которые владимирцы предъявляют к потенциальному месту работы: достойная зарплата и премии, соцпакет, транспортная доступность. Посетительница кадрового центра: Ближе к дому, зарплата хорошая.