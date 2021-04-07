Жесткие тренировки и воля к победе. В Москве завершился чемпионат России по греко-римской борьбе.

Жесткие тренировки и воля к победе. В Москве завершился чемпионат России по греко-римской борьбе.Первое место занял воспитанник владимирского госуниверситета Артур Саргсян. Всего в соревнованиях участвовали около 400-хсот человек. Из них 33 регион представляли 8 борцов. Все спортсмены, занявшие призовые места, гарантированно попадают в сборную. Теперь задачи усложняются - готовиться к чемпионату Европы, а дальше - покорять олимпийский пьедестал, говорят борцы.Артур Саргсян, победитель первенства России по греко-римской борьбе, мастер спорта международного класса:- У нас "просто" не бывает. В нашем виде спорта тем более. У нас это упорный труд. Наши тренера во главе с Надир Магомедовичем создали нам очень хорошие условия для подготовки, для соревнований, то есть результат мог бы ещё лучше.