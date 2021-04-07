С 1 по 5 апреля в Суздале прошли Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России 2021».

С 1 по 5 апреля в Суздале прошли Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России 2021».В них приняли участие около 500 спортсменов из 15 регионов страны. Владимирскую область представляли спортсмены из Владимира и Камешково.По итогам состязаний воспитанницы СК «Буревестник» при ВлГУ (Стефания Шатунова, Дарья Махалова, Ольга Рыбакова, Варвара Коробкина, Александра Юн, Анастасия Рунова, София Жданова, Елизавета Симонова) заняли 1 место в юношеском возрасте в групповых упражнениях.В этой же возрастной категории трио в составе Стефании Шатуновой, Дарьи Махаловой и Ольги Рыбаковой заняло 3 место.В соревнованиях юниоров спортсменки из Владимира стали серебряными призёрами.Тренируют спортсменок Светлана Кузьмина и Ирина Сметанина.Фото