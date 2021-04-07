В Управлении 31 марта 2021 года состоялось совещание по вопросу реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ..

В Управлении 31 марта 2021 года состоялось совещание по вопросу реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».В мероприятии приняли участие представители Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области, Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, УФНС России по Владимирской области, Владимирской областной нотариальной палаты, ГУП Владимирской области «БТИ», органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области.Закон, вступающий в силу с 29.06.2021, регламентирует процедуру выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют сведения, что создает проблемы для гражданского оборота недвижимости и деятельности органов власти при реализации своих полномочий.К категории ранее учтенных объектов недвижимости действующее законодательство относит:- объекты недвижимости, технический учет или государственный учет которых осуществлен, в том числе в установленном законодательством порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;- объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы в ЕГРН и не прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные номера в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».В связи с этим основными целями принятия Закона являются:- формирование актуальной информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (необходимость такой информации возникает, к примеру, при возмещении убытков при ограничении прав на землю, при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, согласовании местоположения границ земельных участков);- вовлечение в налоговый оборот ранее учтенных объектов недвижимости.Участники совещания обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией положений Закона на территории Владимирской области, и проработали пути их решения.