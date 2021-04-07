Судьбу матча решил единственный гол подмосковной команды, забитый на 66-ой минуте.

Футбольный клуб «Муром» в первом домашнем матче весны обыграл аутсайдера первенства - Читу. Первыми забили гости - на 28-й минуте Михаил Гайдамак мощно пробил под перекладину. Но еще до исхода первого тайма Роман Путилин с углового восстановил паритет, который сохранялся почти до конца игры. На 86-й минуте Максим Акале оказался первым на мяче. 2-1.А вот владимирское «Торпедо» играло на на выезде с лидером первенства - «Олимпом» из Долгопрудного. Судьбу матча решил единственный гол подмосковной команды, забитый на 66-ой минуте.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК «Торпедо» (Владимир): «До гола мы действовали очень хорошо - в прессинге заставляли ошибаться соперника, так и при выходе из обороны. Не хватило немножко в завершающей стадии. Ну, а после гола - грубейшие ошибки в обороне. Наверное, психологически молодые футболисты немножко подсели».