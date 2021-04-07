Черно-белые сыграли в Подмосковье с лидером Первенства России – футбольным клубом “Олимп-Долгопрудный”. В летне-осенней части турнира команда “Торпедо” оказалась одной из

Черно-белые сыграли в Подмосковье с лидером Первенства России – футбольным клубом “Олимп-Долгопрудный”. В летне-осенней части турнира команда “Торпедо” оказалась одной из двух, которым удалось обыграть футболистов из Долгопрудного. Тот матч закончился со счетом 3-1 в пользу владимирцев. В матче 6 апреля команды играли осторожно от обороны. Первый тайм завершился по нулям. А вот во второй