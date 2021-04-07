В медучреждении возникли разногласия между руководством больницы и фельдшерами по вопросу оплаты труда

Департамент здравоохранения наконец подключился к урегулированию ситуации в отделении скорой медицинской помощи Петушинской районной больницы.Напомним, между руководством больницы и фельдшерами по вопросу оплаты труда, что привело к значительному сокращению количества бригад скорой помощи. На прошлой неделе глава администрации района Александр Курбатов направил письмо о сложившейся ситуации в районном здравоохранении на имя заместителя губернатора области.« Зарплата у фельдшеров не самая плохая, больше чем у врачей. Стимулирующие выплаты выплачиваются при наличии денежных средств, если мы увеличим зарплату, у нас возрастет кредиторская задолженность, появятся больше долгов. Фонд ОМС нам должен 44 млн. рублей, выплаты пока не осуществлялись»,- сказала заместитель главврача по медобслуживанию населения Петушинской районной больницы Светлана Солодовникова.Накануне руководители департамента здравоохранения во главе с и.о. директора Александром Жестковым провели рабочую встречу с трудовым коллективом. В мероприятии также приняли участие представители административного аппарата медицинской организации. В ходе встречи были обсуждены вопросы правильности установления выплат стимулирующего характера и дополнительной проработки критериев эффективности деятельности работников отделения скорой помощи. По итогам обсуждения представителями департамента здравоохранения было предложено комиссионно, с участием трудового коллектива и профсоюзной организации, рассмотреть варианты оценки критериев, исходя из финансовой возможности районной больницы, сообщили в пресс-службе белого дома.