Напомним, что район численностью 65 тысяч человек сейчас обслуживает 2-3 бригады вместо восьми. Из 38 штатных единиц отделения скорой помощи замещены только 12.

Департамент здравоохранения Владимирской области принимает меры по урегулированию ситуации, сложившейся в скорой медицинской помощи Петушинской районной больницы.Напомним, что ранее медики заявили о низком жалованьи на фоне пандемии коронавируса. Власти Петушинского района обратились к новому замгубернатора , которая курирует медицину, с просьбой урегулировать возникшую несправедливость.Вчера, 6 апреля, руководители владимирского облздрава вместе с исполняющим обязанности директора Александром Жестковым встретились с коллективом Петушинской РБ. На мероприятии обсуждаись вопросы назначения стимулирующих выплат и дополнительной проработки критериев эффективности работы местной скорой медицинской помощи.В результате областные власти предложили медикам вместе с профсоюзом комиссионно рассмотреть варианты оценки критериев, исходя из финансовых возможностей медучреждения.Как пояснили в Белом доме, ситуация находится под контролем администрации Владимирской области и депздрава.Напомним, что район численностью 65 тысяч человек сейчас обслуживает 2-3 бригады вместо восьми. Из 38 штатных единиц отделения скорой помощи замещены только 12.