Владимирские автолюбители помогли вытащить застрявший в грязи туристический автобус. Инцидент произошел в историческом ядре Владимира – у смотровой площадки возле здания музейных

Владимирские автолюбители помогли вытащить застрявший в грязи туристический автобус. Инцидент произошел в историческом ядре Владимира – у смотровой площадки возле здания музейных Палат. Водитель автобуса попытался припарковаться на обочине, в итоге машина увязла в грязи. Транспортное средство стояло на склоне, так что еще могло и перевернуться. Выручили туристов владимирские любители внедорожников. В своей группе в