Во Владимире направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств больницы при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов.

Во Владимире направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств больницы при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов.Местный житель обвиняется в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. Его предприятияю в 2019 году в результате проведенного аукциона на осуществление работ по поставке и сборке фельдшерско-акушерского пункта в поселке Передел для нужд Судогодской центральной районной больницы им. Поспелова из бюджета Владимирской области перечислены денежные средства в размере более 8,2 млн рублей.Обвиняемый планировал создать необходимые условия для необоснованного фактического уменьшения затрат и не выполнять в полном объеме работы, предусмотренные контрактом. И умышленно, с привлечением к труду без оформления трудовых отношений неустановленных следствием лиц, не выполнил их часть, отраженную в локальной смене, чем причинил медицинскому учреждению материальный ущерб в размере около 100 тыс. рублей.Аналогичное преступление совершено О. при выполнении условий контракта на строительство ФАПа в селе Картмазово, материальный ущерб составил около 70 тыс. рублей.Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Ленинским районным судом города Владимира.Напомним, что на начало года во Владимирской области в том числе из-за многочисленных нарушений.