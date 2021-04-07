Самой масштабной должна стать замена распределительной тепловой сети на улицах Офицерской, Диктора Левитана, Разина.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» планирует в 2021 году провести реконструкцию 18 участков тепловых сетей областного центра, сообщили впресс-службе компании. Полностью переложат порядка 20 км коммуникаций подземным бесканальным способом прокладки. Всего на реконструкцию трубопроводов в 2021 году направят 450 млн рублей, еще 100 млн будет выделено на текущий ремонт.Основные работы ожидаются на улицах 9 Января и Казарменной. Продолжится перекладка магистрального трубопровода на третьем участке по улице Чайковского. Самой масштабной должна стать замена распределительной тепловой сети на улицах Офицерской, Диктора Левитана, Разина общей протяженностью около 4 км.На всех реконструируемых участках будут смонтированы трубопроводы с современной пенополиуретановой изоляцией и системой дистанционного контроля. Их гарантийный срок эксплуатации составляет 25 лет. Система диспетчерского контроля позволяет дистанционно следить за состоянием сетей, оперативно получать данные о возможных неисправностях.