При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101,112.

По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 апреля во Владимирской области прогнозируется сильный ветер – до 20 метров в секунду.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий и других происшествий.В пресс-службе МЧС рекомендуют не оставлять автомобили под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101,112.