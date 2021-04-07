Продукты для приготовления борща относительно 2020 года подорожали на 30 рублей. Владимирстат ко дню супа подготовил для владимирцев таблицу динамики цен на продукты для борща. За основу

Продукты для приготовления борща относительно 2020 года подорожали на 30 рублей. Владимирстат ко дню супа подготовил для владимирцев таблицу динамики цен на продукты для борща. За основу брался классический рецепт борща на говядине. В 2021 году в среднем этот один из самых любимых супов обойдется почти в 302 рубля. По сравнению с прошлым годом цена