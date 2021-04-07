Получается, что итоговый ценник вырос на 29,72 рубля.

Стоимость набора для приготовления борща во Владимирской области составила 302 рубля, что на 10,9% выше, чем в 2020 году. Об этом сообщил Владимирстат.Специалисты ведомства проанализировали изменение цен на продукты, взяв за основу классический рецепт: говядина, картофель, капуста, свекла, морковь, лук, масло.Ниже мы приводим сводную таблицу изменений по сравнению с прошлым годом.Наименование продуктаНорма, граммовЦенаЯнварь 2021ЦенаЯнварь 2020Говядина500186,24200,32Картофель5008,9115,08Капуста белокочанная5009,339,76Свекла3007,7210,35Морковь3007,3710,68Лук репчатый1503,554,24Соль200,280,29Сметана20045,1246,90Получается, что итоговый ценник вырос на 29,72 рубля.