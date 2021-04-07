С начала года выявлено 16 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения.
Во Владимирской области с начала 2021 года выявлено 16 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Их обнаружили в 6 районах области: Судогодском, Юрьев-Польском, Суздальском, Гороховецком, Петушинском, Камешковском. Общая площадь свалок составила 1133 кв.м
Должностными лицами ведомства правообладателям земель выдано 5 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму более 60 тыс. рублей.
Кроме того, за первый квартал 2021 года нарушителям направлено 2 досудебные претензии на возмещение вреда почве, как объекту охраны окружающей среды, на сумму более 600 тыс. рублей. В суды направлено 2 иска о возмещении вреда одновременно в денежном эквиваленте и путем проведения рекультивации земель.
Так, в марте 2021 года по факту захламления твердыми коммунальными отходами земельного участка сельскохозяйственного назначения в Суздальском районе (площадь захламления 660 кв.м) гражданка привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, собственнику земельного участка выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, исполнение которого будет проконтролировано ведомством во II квартале текущего года.
В ходе внеплановой проверки по исполнению предписания, проведенной в IV квартале 2020 года, в отношении собственника были выявлены новые факты нарушения земельного законодательства, а именно: захламление сельхозугодий свалками ТКО, на общей площади 80 кв.м. По факту выявленного нарушения должностным лицом Управления Россельхознадзора в отношении собственника земельного участка составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано обязательное для исполнения предписание.
В текущем году ликвидировано 2 несанкционированные свалки ТКО на сельхозугодьях области, на площади 25 кв.м.
Выполнение предписаний по ликвидации всех выявленных свалок будет проконтролировано ведомством в текущем году.