С начала года выявлено 16 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения.

Во Владимирской области с начала 2021 года выявлено 16 несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.Их обнаружили в 6 районах области: Судогодском, Юрьев-Польском, Суздальском, Гороховецком, Петушинском, Камешковском. Общая площадь свалок составила 1133 кв.мДолжностными лицами ведомства правообладателям земель выдано 5 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму более 60 тыс. рублей.Кроме того, за первый квартал 2021 года нарушителям направлено 2 досудебные претензии на возмещение вреда почве, как объекту охраны окружающей среды, на сумму более 600 тыс. рублей. В суды направлено 2 иска о возмещении вреда одновременно в денежном эквиваленте и путем проведения рекультивации земель.Так, в марте 2021 года по факту захламления твердыми коммунальными отходами земельного участка сельскохозяйственного назначения в Суздальском районе (площадь захламления 660 кв.м) гражданка привлечена к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, собственнику земельного участка выдано предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, исполнение которого будет проконтролировано ведомством во II квартале текущего года.В ходе внеплановой проверки по исполнению предписания, проведенной в IV квартале 2020 года, в отношении собственника были выявлены новые факты нарушения земельного законодательства, а именно: захламление сельхозугодий свалками ТКО, на общей площади 80 кв.м. По факту выявленного нарушения должностным лицом Управления Россельхознадзора в отношении собственника земельного участка составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано обязательное для исполнения предписание.В текущем году ликвидировано 2 несанкционированные свалки ТКО на сельхозугодьях области, на площади 25 кв.м.Выполнение предписаний по ликвидации всех выявленных свалок будет проконтролировано ведомством в текущем году.