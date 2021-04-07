При этом 1095 – это дети.
Во Владимирской области в 2020 году от нападения животных пострадали 3746 человек, из которых 1095 – это дети.
От укусов дикими животными пострадали 88 владимирцев, среди которых 25 детей.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в 2020 году зарегистрировано 2 147 укусов собаками, из них - 697 получили дети.
Всем пострадавшим оказана антирабическая помощь.
На 1 апреля 2021 года бешенством во Владимирской области заразились 10 животных: одна собака, две кошки, шесть лис и одна енотовидная собака.
Неблагополучными являются:
- деревня Внуково в Суздальском районе;
- свалка в селе Воскресенское в Юрьев-Польском районе;
- посёлок Гусевский в Гусь-Хрустальном районе;
- микрорайон Пиганово во Владимире;
- деревни Хреново и Угор в Собинском районе.
Эпизоотическая ситуация по бешенству животных во Владимирской области сохраняется напряженной», -резюмировали специалисты Роспотребнадзора.