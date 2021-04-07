Эффективность лечения во многом зависит от точности диагноза и своевременности выявленного новообразования.

Во Владимирской области ввели новый порядок оказания помощи онкобольным пациентам.Теперь при подозрении на рак врач проконсультирует человека в течение трёх дней. Если раньше исследования проводились в срок до двух недель, то сейчас на диагностику отводится не больше 7 дней.Пациент волен сам выбирать лечащего врача. В перечень обязательных медуслуг для отдельных онкозаболеваний вошли телемедицинские консультации.Отметим, что ежегодно во Владимирский онкодиспенсер обращается более 80 тысяч человек.Как пояснил врач-хирург медучреждения, эффективность лечения во многом зависит от точности диагноза и своевременности выявленного новообразования.